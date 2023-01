Ludmilla faz desabafo na web após ser abordada por fãs em banheiro - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2023 16:01

Rio - Ludmilla confessou ter enfrentado uma situação desconfortável com fãs, neste domingo, enquanto passeava com a esposa, Brunna Gonçalves. A cantora de 27 anos foi abordada por fãs no banheiro de um estabelecimento e admitiu ter ficado constrangida com a situação ao comentar um vídeo em que posa com duas mulheres, divulgado em postagem no Twitter.

"Eu tirei (as fotos) mas eu fiquei um pouco mal depois, achei muito invasivo, o que custa esperar pelo menos eu sair do banheiro véi? E vamos de terapia…", declarou a famosa, que anunciou já estar trabalhando em seu próximo álbum de estúdio. Nos Stories do Instagram, Ludmilla ainda compartilhou outro vídeo em que interagia com mais fãs durante o jantar com a mulher.

Nos comentários, internautas declararam apoio à dona do Numanice e criticaram a atitude das fãs. "Se não tirasse, seria massacrada na mídia. Povo sem educação, credo", disse um seguidor. "A falta de noção das pessoas ultrapassa todos os limites", apontou outra pessoa. "Gente, não sejam esse tipo de fã, vamos lembrar que o artista também é um ser humano e isso é extremamente invasivo", destacou mais uma usuária.

