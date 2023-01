Lorena Improta celebra seis anos de relacionamento com Léo Santana e compartilha fotos dos dois - Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2023 13:48

Rio - Lorena Improta usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comemorar os seis anos de relacionamento com Léo Santana. No Instagram, a dançarina, que se casou com o cantor em fevereiro de 2021, compartilhou registros dos dois durante este período juntos.

"O ano era 2017 e olha só o que construímos em seis anos: uma família linda, uma filha cheia de luz", disse ela, referindo-se à filha Liz, de 1 ano. "Obrigada por acreditar no nosso amor. Que venha, muitos e muitos anos pela frente. Te amo, vida", completou.

O cantor, por sua vez, também usou seu perfil para celebrar a data especial. "Seis anos! Se depender de mim, teremos trilhões de anos juntos. Te amo, Lore! Amo a nossa família. Que Deus nos livre de todo mal e inveja e nos conceda sabedoria e discernimento para juntos continuarmos vivendo em paz e harmonia", escreveu.