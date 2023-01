Isis Valverde compartilha fotos em Caraíva - Reprodução Internet

Publicado 09/01/2023 18:05 | Atualizado 09/01/2023 19:26

Rio - Isis Valverde compartilhou, nesta segunda-feira (9), mais cliques das suas férias em Caraíva, na Bahia, e arrancou elogios dos seus fãs. Com a legenda: "#caraívameuamor", a atriz postou um carrossel de cliques com seus looks da viagem, além de paisagens paradisíacas e momentos especiais que passou nas férias de final e início de ano.

Nos comentários, seguidores abusaram da criatividade para elogiar a artista, e mandaram mensagens como: "Eterna sereia", relembrando sua personagem "Ritinha" da novela "A força do querer"; "Definição de perfeição. E só reforça a tese de que... As mulheres mineiras são as mais lindas do mundo!", relembrando as raízes de Isis; "Deusa!"; "Lindíssima, nossa que beleza de mulher"; "A mais linda", e vários outros.