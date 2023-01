Rodrigo Lombardi lamenta obra em sua casa - Reprodução Internet

Publicado 09/01/2023 16:40

Rio - Rodrigo Lombardi usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (9), para desabafar sobre a semana de obras em sua casa. Na legenda o ator, que está no elenco da novela das nove da TV Globo "Travessia", escreveu: "A semana está assim. Obra! Acordamos com uma sinfonia de marretas, talhadeiras e makita! Quem aguenta?"

Nos comentários, fãs e seguidores elogiaram o galã e compartilharam do sentimento de começar a semana com obras, mandando mensagens como: "Rodrigo, você é incrível! muito obrigada por tudo que fez pelo teatro e pela dublagem!", "Aqui nada mudou, sigo apaixonada por esse homem", "Descansa aqui em casa!" e "Sem falar na poeira boa sorte".

Internautas também se divertiram relembrando o personagem Moretti e disseram: "Você poderia passar por essa obra sem tanto incômodo… já o Moretti tinha que ter barulho na cabeça o tempo todo", "Mano, como a trama de uma novela impacta a gente se nem a gente perceber. Eu vi sua foto no feed e torci a cara... Mano... Estou com raiva do Moretti"