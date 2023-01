Latino vira meme após procedimento estético - Reprodução

Publicado 09/01/2023 17:35 | Atualizado 09/01/2023 17:35

Rio - Latino falou mais uma vez sobre a polêmica em torno do rejuvenescimento facial que realizou no último mês. Em participação no "Domingo Espetacular, na Record, neste domingo (8), o cantor, de 49 anos, revelou que ele mesmo ficou assustado com o resultado no início.

"Eu amei [o resultado], mas, na verdade, eu fiquei mais preocupado se a Rafa [mulher do cantor] gosta, porque se ela gostou, ótimo. Eu me senti bem, no primeiro momento tomei um susto porque fica um pouco inchado, e aí é que vem as críticas", disse Latino, que acabou virando meme nas redes sociais e foi comparado com o Diabo do filme "O Auto da Compadecida" (2000) após procedimento estético.

"Até porque as pessoas não entendem que para ficar bonito, tem que ficar feio. Nenhuma cirurgia você fica bem de cara, é um processo", acrescentou o cantor.