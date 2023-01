Bento e Ana Maria Braga na África do Sul - Reprodução Internet

Publicado 09/01/2023 14:28 | Atualizado 09/01/2023 14:33

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 73 anos, vai curtir uns dias de descanso em família na África do Sul. Ela postou no Instagram, nesta segunda-feira, um vídeo em que aparece com o neto Bento, de 10, na Cidade do Cabo, e falou sobre sua chegada ao local.

fotogaleria

"A gente chegou do Brasil hoje, depois de 24 horas de viagem! Não tem voo direto. Precisei ir para Angola. Mas valeu muito a pena essa chegada! Olha que dia lindo!", disse a apresentadora. Como Ana Maria está de férias, nesta segunda-feira o "Mais Você" foi apresentado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete.

"Aproveitem", escreveu Talitha nos comentários do vídeo de Ana Maria. "Boas férias, você merece", disse um fã. "Esse príncipe é muito lindo", comentou uma seguidora, fazendo referência ao neto da apresentadora. Bento é filho de Pedro Carvalho. Além de Pedro, Ana Maria também é mãe de Mariana Maffeis.