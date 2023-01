Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Maíra CardiReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2023 13:27

Rio - Maíra Cardi compartilhou com seus seguidores quais são as características que um homem precisa ter para que ela queira se casar novamente. Após se separar de Arthur Aguiar, a ex-BBB afirmou que o futuro pretendente tem que ter os mesmos sonhos e princípios que ela.

fotogaleria

"Para eu me casar de novo, tem que ser realmente alguém com os mesmos sonhos e princípios que eu! Anota as qualidades: acredite muito em Deus, inteligente, divertido/leve, bem-sucedido (porque não quero ninguém inseguro), que trabalhe no mesmo universo que eu, que ame família, que ame trabalhar, que não seja mão de vaca e que seja acelerado como eu ou fico comigo mesma", disse ela.



Recentemente, a influenciadora negou boatos de que teria reatado a relação com o campeão do 'BBB 22' e pai de sua filha Sophia, de 4 anos. Os dois anunciaram a terceira separação em outubro do ano passado. Eles tiveram um casamento conturbado, a ponto de Maíra revelar que descobriu cerca de 50 traições do ator.



"Eu e o Arthur terminamos, sim, definitivo, sim. A gente encerrou nosso ciclo. Obviamente que vamos ser amigos para o resto da vida. Ele é pai da minha filha , faz parte da minha família e vai fazer pra sempre", declarou ela.