Barbie Ferreira sensualiza de maiô cavado na piscinaReprodução Internet

Publicado 09/01/2023 11:32

Rio - A atriz Barbie Ferreira, de 26 anos, conhecida por seu papel na série "Euphoria", resolveu colocar o corpão para jogo nas redes sociais. Ela publicou no Instagram, neste domingo, uma foto em que aparece com um maiô pra lá de ousado à beira da piscina.

"Inverno. Risos", ironizou a artista na legenda da imagem. A atriz recebeu vários elogios. "Estou sem palavras", disse um admirador. "Maravilhosa", disse outro fã. "Amo seu corpo e sua confiança", elogiou outro internauta.

Barbie Ferreira é filha de uma brasileira com um estadunidense. No ano passado, ela passou as férias na Bahia e compartilhou alguns registros da viagem nas redes sociais. Em "Euphoria", ela viveu a personagem Kat, uma jovem insegura com seu corpo que acaba se tornando mais confiante ao posar seminua na internet. Seu papel teve pouco destaque na segunda temporada da série, após a atriz se desentender com um produtor. Ela já confirmou que não voltará para a terceira temporada.