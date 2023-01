Mel Maia e Mc Daniel passeiam por shopping do Rio - AgNews

Publicado 09/01/2023 11:11 | Atualizado 09/01/2023 11:18

Rio - A atriz Mel Maia e seu namorado, Mc Daniel, aproveitaram o domingo para passear em um shopping, na Zona Oeste do Rio. Ao perceber a presença de um paparazzi, o casal se divertiu ao fazer caras e bocas para a câmera.

Nas imagens, a atriz e o cantor aparecem abraçados, rindo um com o outro enquanto conversam e usam o celular. Os dois ainda chegaram a acenar para o fotógrafo, esbanjando simpatia. Mel e MC Daniel estavam acompanhados por um segurança.

Recentemente, os namorados usaram as redes sociais para mostrar que decidiram fazer pijamas personalizados, com estampas de coração e fotos do rosto de cada um.