Paulo André posta foto com o filho no dia em que foi confinado no 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2023 22:07 | Atualizado 09/01/2023 22:07

Rio - Paulo André, de 24 anos, surgiu nostálgico em suas redes sociais, nesta segunda-feira, ao comemorar a data em que completa um ano desde que foi confinado para participar do "BBB 22". Em postagem no Instagram, o atleta olímpico compartilhou as fotos tiradas pouco antes de embarcar para o Rio de Janeiro e refletiu sobre sua trajetória até se tornar o vice-campeão do reality show da TV Globo.

fotogaleria

"Exatamente há 1 ano atrás, eu estava embarcando pra um dos maiores (se não o maior) desafio da minha vida. Deixando a coisa mais preciosa do mundo pra mim, meu filho com 4 meses. Foi loucura, mas sabia que era uma oportunidade de conquistar tudo que ele merece", iniciou o ex-BBB, na legenda dos cliques em que aparece com P.Azinho, fruto do antigo namoro com Thays Andreata.

Em seguida, o velocista ainda abriu o jogo sobre as emoções que sentiu antes da viagem: "Até ao entrar no avião, eu ainda tinha dúvidas e medos, mas a única coisa que me confortava e me encorajava era o meu coração. Confiei nele de olhos fechados pois sei que é um coração do bem e que isso bastava pra fazer uma boa trajetória nesse jogo. E deu certo, muito certo", avaliou o influenciador.

"Hoje, posso proporcionar ao meu filho e a minha família muitas coisas boas! E eu conquistei muito amor, positividade, realizei muitos sonhos nesse pouco tempo e tenho os melhores fãs do mundo que me apoiam em cada passo que eu dou, pessoas que me admiram e que me fazem feliz todos os dias com mensagens de carinho! Deus é bom demais", declarou.

Paulo André completou a postagem com um agradecimento aos fãs e ainda aproveitou para deixar um conselho para os participantes da próxima temporada do reality. "Obrigado a todos que aqui de fora me ajudaram, largando voto, a chegar onde cheguei nesse desafio. Eu completei a minha missão! E se eu faria tudo de novo? Faria mermo! E boa sorte aos próximos brothers, hoje eu não tenho dicas. Se joguem", finalizou.

O "BBB 23" está previsto para estrear no dia 16 de janeiro, mas os integrantes da "Casa de Vidro" já serão confinados a partir desta terça-feira. Ele ficarão no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde vão interagir com o público e mostrar por que merecem conquistar a tão sonhada vaga na casa desta edição.

Os detalhes da dinâmica serão explicados nesta segunda-feira pelo apresentador Tadeu Schmidt, que durante o intervalo da novela "Travessia" vai aparecer para contar, em primeira mão, o horário de início da casa e os detalhes da ação. Esta é a primeira vez que a casa de vidro acontece antes da estreia do programa, algo inédito na história do reality.

