Príncipe Harry fala sobre uso de drogas ilícitas após morte da mãe, DianaReprodução/Youtube

Publicado 09/01/2023 13:15 | Atualizado 09/01/2023 13:21

Rio - O príncipe Harry, de 38 anos, afirmou ter feito uso de álcool, cocaína e outras drogas ilícitas após a morte de sua mãe, Diana. Em entrevista, o membro da monarquia britânica confessou que não sabia como lidar com tanta dor ao perder a genitora — que morreu em um acidente de carro em Paris, na França —, quando tinha apenas 12 anos de idade.

"Eu tinha muita raiva dentro de mim que, felizmente, nunca expressei a ninguém. Mas recorri a muita bebida. Porque queria entorpecer o sentimento ou queria me distrair do que quer que eu estivesse pensando. E eu, você sabe, recorreria às drogas também", contou para o apresentador Anderson Cooper durante o programa norte-americano "60 Minutes", transmitido na noite de domingo.

No decorrer da atração, o apresentador observou que Harry havia fumado maconha e também cocaína, porque sentia-se "desesperado" e "perdido" aos quase 20 anos de idade. O príncipe, por sua vez, explicou que não conseguia ao menos chorar pela morte de sua mãe e chegou a tentar tratamentos experimentais à base de cogumelos alucinógenos e outros psicodélicos.



"Eu nunca recomendaria que as pessoas fizessem isso de forma recreativa, mas fazer isso com as pessoas certas, se você está sofrendo uma grande quantidade de perda, luto ou trauma, funciona como um remédio", explicou Harry, acrescentando que os tratamentos o fizeram perder a ideia de que "precisava chorar para provar à minha mãe que sentia sua falta quando, na verdade, tudo o que ela queria era que eu fosse feliz".