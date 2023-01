Joana Prado, mulher de Vitor Belfort, lamenta 19 anos do desaparecimento da cunhada, Priscila - Reprodução / Instagram

Joana Prado, mulher de Vitor Belfort, lamenta 19 anos do desaparecimento da cunhada, Priscila Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2023 12:15 | Atualizado 09/01/2023 12:16

Rio - Joana Prado, esposa do lutador Vitor Belfort, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para lamentar os 19 anos do desaparecimento da cunhada, Priscila Belfort. No Instagram, a modelo de 46 anos afirmou que o fato de não ter notícias da irmã do marido é uma "dor grande e diária".

fotogaleria

"No dia 9 de janeiro de 2004, minha querida cunhada Priscila foi trabalhar e nunca mais voltou para casa. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023, completam exatos 19 anos que a gente não tem mais a Pri aqui do nosso lado. Minha cunhada não conheceu os meus filhos", contou Joana, que chorou nos stories.

"Minha cunhada não teve a oportunidade de concluir a faculdade dela, de casar, de ter filhos. A gente não sabe, na verdade, se a Pri está viva ou se a Pri está morta. Se ela passa frio, se ela está feliz ou se ela está lá com o nosso Senhor. A dor é grande. A dor é diária. Eu estou aqui para alertar você que o caso de desaparecimento de pessoas é real", ponderou a esposa do lutador.



Priscila Belfort tinha 29 anos de idade quando desapareceu. A jovem era funcionária da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Centro do Rio, quando saiu para almoçar nas proximidades e não foi mais vista. Na época, Vitor e Joana aproveitaram a visibilidade que tinham para divulgar o caso e tentar conseguir pistas sobre o paradeiro da universitária, mas nunca receberam sinais concretos. Atualmente, a irmã do lutador teria 48 anos.