Yanna Lavigne compartilha texto sobre passar um tempo sozinha sem ser julgada - Reprodução Internet

Yanna Lavigne compartilha texto sobre passar um tempo sozinha sem ser julgadaReprodução Internet

Publicado 09/01/2023 15:41

Rio - Yanna Lavigne está aproveitando a folga de início de ano com a família em Fernando de Noronha. Após passar a virada na ilha, a esposa de Bruno Gissoni usou suas redes sociais para compartilhar um passeio sozinha que fez pelas praias do arquipélago, além de refletir sobre a maternidade.

fotogaleria

No texto de legenda, a artista desabafou: "Se permitir ficar sozinha com toda a rede de apoio necessária não é luxo. Não estranhe uma mãe sem seu parceiro, não julgue a mãe solo, ou em todas suas condições, não desvalorize o empoderamento tão desejado, tão difícil de conquistar. Não menospreze nosso esforço diário, nem negligencie nossas decisões. Sinto que a maternidade é um trabalho invisível, um mix de muito afeto com crise de entender quem estamos nos tornando. O amor em catarse pelos nossos filhos, juntamente com tantas considerações externas invadem nossa rotina, tomando espaço até mesmo de quem somos. Antes de julgar uma mulher por puro sexismo, tente inverter os papéis. Se fosse um homem tomando as mesmas atitudes você apontaria tantas falácias? Manas, não cedam a olhares, dedos apontados ou a opiniões que nada sabem sobre você. Se junte a outra mana que só pelo olhar te entende. Em nossa singularidade a gente abre espaço para o equilíbrio do "maternar". Precisamos, definitivamente, trabalhar nosso autoconhecimento e amor próprio para caminhos mais consistentes para essa geração que está aos nossos cuidados. E que, essa sim, já seja uma geração que trate a maternidade com mais amparo e empatia."

Yanna já havia compartilhado na semana anterior um texto sobre suas aflições de viajar com as filhas, Madalena de cinco anos e Amélia, prestes a completar um ano. A esposa de Bruno Gissoni agradeceu o companheirismo e ressaltou o alívio pela viagem não ter tido contratempos.

Nos comentários, fãs e seguidores do casal elogiaram Yanna e concordaram com o sentimento passado no texto. Recados como: "Exatamente isso todas as mães tem esse direito", "É isso. Trabalho de uma mãe não é visto. Só sabe quem passa por isso. Precisamos sim nos apoiarmos e não desanimarmos com julgamentos daqueles que 'só acham' e não vivem de fato a maternidade. Seu texto é perfeito!", "Concordo plenamente como eu queria poder dormir pelo menos uma tarde sem preocupação. Dói muito" e "Disse tudo! É lindo a maternidade, mas tbm exaustivo e nos perdemos em meio de tantas responsabilidades. Aproveita seu descanso" foram os mais criativos.