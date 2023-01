Douglas Silva comemora um ano de sua ida para o 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Douglas Silva comemora um ano de sua ida para o 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2023 17:07

Rio - Douglas Silva usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para relembrar o dia em que deixou sua família para ser confinado antes de entrar no "BBB 22", há um ano atrás. O ator de 34 anos compartilhou uma foto que tirou em frente ao espelho antes de sair de casa, usando uma máscara de proteção facial e segurando duas malas.

"Há exatamente um ano, dia 9/01, deixei Carol e as crianças na casa da minha sogra e encarei um grande desafio", escreveu o artista, que é pai de Maria Flor, de 10 anos, e Morena, de 2. "Faria tudo de novo", completou o ex-BBB, que chegou à final do reality show e ficou com o terceiro lugar na edição que teve Arthur Aguiar como o campeão. Atualmente, ele interpreta Oberdan na novela "Todas As Flores", do Globoplay.

O "BBB 23" está previsto para estrear no dia 16 de janeiro, mas os integrantes da "Casa de Vidro" já serão confinados a partir desta terça-feira. Ele ficarão no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde vão interagir com o público e mostrar por que merecem conquistar a tão sonhada vaga na casa desta edição.

Os detalhes da dinâmica serão explicados nesta segunda-feira pelo apresentador Tadeu Schmidt, que durante o intervalo da novela "Travessia" vai aparecer para contar, em primeira mão, o horário de início da casa e os detalhes da ação. Esta é a primeira vez que a casa de vidro acontece antes da estreia do programa, algo inédito na história do reality.

