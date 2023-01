Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional - AFP

Publicado 09/01/2023 08:11 | Atualizado 09/01/2023 10:03

Confira o que mais artistas disseram: Rio - Depois da invasão do Congresso Nacional por terroristas que destruíram o patrimônio público em sua obstinada luta contra a democracia e o resultado válido das eleições presidenciais de 2022, vários artistas usaram as redes sociais para lamentar os ataques. A apresentadora Fátima Bernardes disse que a situação é "revoltante" e pediu "punição exemplar" para os envolvidos. O ator Bruno Gagliasso espera que nas próximas eleições os brasileiros lembrem do "terror, violência e caos" provocados pelos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

Fátima Bernardes, apresentadora: "Que revoltante esses ataques terroristas em Brasília. A punição exemplar é fundamental pro restabelecimento da ordem. Esse número de presos ainda é muito pequeno. E o mais importante: quem financiou esses atos? Todos que repudiam esses ataques precisam se manifestar. Inaceitável".

Bruno Gagliasso, ator: "Espero que em todas as eleições o povo brasileiro lembre-se do terror, da violência e do caos que o Bolsonazismo trouxe para as nossas vidas. Separaram famílias, saquearam o país, trouxeram morte e terrorismo. A extrema-direita é uma doença. E precisamos nos livrar dela".

Manoel Soares, jornalista e apresentador do "Encontro": "Ninguém confundiu as madeiras dos invasores do congresso amarradas com cordas com um fuzil né?".

Fafá de Belém, cantora: "Esse é o povo brasileiro, que lutou contra a ditadura e não vai permitir que uma nova ditadura se instale. Depredando o nosso patrimônio, invadindo Brasília, invadindo o STF... e a Segurança, a Segurança do país, enquanto os vândalos depredam o patrimônio que é do povo, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, STF, a segurança trabalha com pouco por ordem daquele governador, por ordem daqueles que saíram da porta dos fundos, mas eles não passarão!".

AO VIVO: Fafa de Belem protestando contra a invasão dos bolsonaristas golpistas!!! #fafadebelem #naopassarão pic.twitter.com/b9yk115HjG — Geraldo (@geraldopost) January 8, 2023

Antonio Tabet, humorista: "Depois do que aconteceu hoje, se voltar ao Brasil, Bolsonaro precisa ser preso ainda na pista do aeroporto".

Danilo Gentili, apresentador: "Enquanto isso o mito está na Disney curtindo adoidado. Conseguiram a invasão ao capitólio. Agora é aguardar todo mundo preso igual na invasão ao capitólio".

Felipe Neto, produtor de conteúdo: "Não há outra solução para terroristas. É cadeia. Guardem o máximo de prints que vocês puderem que mostrem o rosto dos envolvidos nesse ato terrorista no Congresso".

Se fossem professores se manifestando por condições melhores de trabalho, seria assim: pic.twitter.com/kgpIUS4S7j — Felipe Neto (@felipeneto) January 8, 2023

Marcelo de Carvalho, dono da RedeTV: "Agora seria o momento dos líderes políticos de direita, incluindo os agora empossados não incentivarem a violência e dentro de suas atribuições, assumirem uma posição ativa no congresso na defesa das liberdades e freio das exceções. Mas o invés disso, nada".

Dadá Coelho, atriz: "É inadmissível. Revoltante. Inacreditável. Vontade de chorar. Não sei como vamos conseguir dormir esta noite. É de uma violência indescritível".

Gil do Vigor, ex-BBB: "Quando os estudantes pacificamente protestavam eram tratados como bandidos, mas os brancos e ricos podem tudo, inclusive serem antidemocráticos e de fatos criminosos. Mas como são brancos e ricos, tudo bem, vamos conversar né? Uma vergonha!".

Bárbara Gancia, jornalista: "Autoridade que defender o ato terrorista de 8 de Janeiro publicamente deve ser convocada imediatamente para depor perante o juiz. O Brasil não é p*teiro de beira de estrada!"

Zélia Duncan, cantora: "Bolsonaro incitou tortura, ditadura, desconfiança sobre instituições e liberou mais armas. Ele é o maior culpado do que estamos vivendo. Bolsonaro abriu esse alçapão e botou a escada. Os terroristas que ele alimentou vieram e ele está longe, provavelmente rindo do Brasil. A maior agonia foi sentir que não havia proteção. Polícia assistindo e o GDF fazendo vista grossa".

Daniella Mercury, cantora: "Querem um golpe a qualquer custo. Temos que proteger a democracia e o patrimônio histórico".

Celso Portiolli, apresentador: "O pau torando".

Astrid Fontenelle, apresentadora: "O presidente da república ir hoje mesmo ao Planalto é o que eu mais quero. O golpe terrorista fascista deu errado. Temos presidente e ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eleito pelo povo".

Leandra Leal, atriz: "É uma tragédia a destruição do nosso patrimônio, da arte e da memória. Os culpados e responsáveis devem ser punidos exemplarmente. Nada disso pode ser esquecido ou ficar impune. Sem anistia".

Chico Pinheiro, jornalista: "Terroristas bolsonaropatas em ação de covardia explícita".