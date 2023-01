Preta Gil - Van Campos / Ag. News

Publicado 08/01/2023 15:28

Rio - Preta Gil foi internada na última quinta-feira (5) na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Neste domingo (8), a cantora se pronunciou sobre o seu estado de saúde em seu Instagram, explicando que foi parar no hospital por uma dor abdominal, e ainda está sob os cuidados dos profissionais de saúde e passando por exames para descobrir o motivo.

Aos fãs, a filha de Gilberto Gil escreveu um texto em seu Story os acalmando, onde dizia: "Essa mensagem vai diretamente para os meus fãs, admiradores e aqueles que emanam amor e boas energias para mim. Sim, estou desde quinta-feira internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Vim parar aqui por conta de um quadro de dor abdominal, e desde então, estamos fazendo uma série de exames para saber exatamente o meu diagnóstico. Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica".

E completou, pedindo que se seus seguidores se cuidem: "Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante, que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem. Tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás, nas minhas Santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos. Amo vocês, se cuidem, cuidem de quem amam e fiquem em paz. Com amor, Preta"