Mateus Solano e Paula BraunReprodução do Instagram

Publicado 08/01/2023 14:45

Rio - Mateus Solano celebrou os 15 anos de união com Paula Braun, através do Instagram, neste domingo. O ator de 41 anos publicou um vídeo com alguns momentos especiais ao lado da mulher e se declarou para ela. Vale lembrar que os dois são são papais de Flora e Benjamin.



"Hoje faz 15 anos que nos esbarramos no caminho. Era um curta-metragem para o qual fui chamado na última hora… e de lá pra cá foram 131.400 horas, 13 carnavais, uma pandemia, um casal de ruivos e muitas aventuras juntas! E gosto muito mais de quem sou hoje do que aquele que te conheceu. Gratidão por tanto que aprendi contigo e conosco, Paula Braun", escreveu. Paula retribuiu o carinho do marido. "Tem sido delicioso, meu bem. Que a gente sempre se beije com paixão! Te amo", comentou.

Amigos e fãs do casal reagiram à publicação. "Meus amores que a vida seja sempre generosa", comentou Luis Miranda. "Lindos e queridos", disse Maitê Proença. "Seus lindos", opinou Thaila Ayala. "Que amor lindo! Que homenagem linda! Que lindos", opinou um internauta. "Parabéns ao casal, e que essa união perdure por muitos e muitos anos", desejou outro.