Bia Feres dá relato sobre segundo partoReprodução Internet

Publicado 08/01/2023 15:03

Rio - Bia Feres é conhecida por ser atleta de nado sincronizado junto com sua irmã gêmea, Branca. Neste domingo (8), a apresentadora teve sua segunda filha, Serena. A ex-atleta é mãe de Isaac de um ano, e ambos os filhos são frutos do seu casamento com Maurício Netto. No mesmo dia, Bia compartilhou com seus seguidores relatos do parto, acompanhado de uma foto da família completa e outros registros do processo de parto.

Na legenda, o texto dizia: "Parto é sempre um momento delicado, muitas mães já ouviriam essas frase: Cada parto é um parto. E é bem assim, não adianta fazer planos, idealizar, pois os filhos vem ao mundo pra nos ensinar que não temos controle de nada. E com a Serena não foi diferente. Pensei que após a anestesia ia ter um momento pra me concentrar e descansar, igual tive no parto do Isaac. Só que ela já estava pronta, mal deu tempo de fazer nossa dancinha, rsrsrs. Ela já estava pedindo passagem. E assim ela chegou de maneira rápida e ao mesmo tempo serena, sem sentir muita dor, sem chegar a exaustão, sem preocupação. Gordinha, rosinha, perfeita e cheia de saúde."

Nos comentários, colegas atletas, amigos, fãs e internautas passaram para desejar felicidades à família. A jogadora de tênis Natalia Guitler comentou: "Saúde e muitas felicidades sempre", a atriz Paloma Bernardi elogiou: "Linda!", o ex-jogador de futebol Amaralzinho escreveu: "Aiaia uiuiu momento abençoado por Deus em família, amo vocês", a jogadora de vôlei Jaqueline passou deixando emojis de coração, demonstrando amor pela família.