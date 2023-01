Ivete Sangalo rebate comparação com carreira de Anitta - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo rebate comparação com carreira de AnittaReprodução/Instagram

Publicado 20/01/2023 13:08

Rio - Ivete Sangalo teve sua carreira comparada com o sucesso internacional de Anitta durante uma entrevista que concedeu a "Folha de S. Paulo". A cantora, que está se preparando para as festas do Carnaval, afirmou que não tem ambição de ser um fenômeno no exterior.

“Por causa de Anitta, muito se falou da exportação da música brasileira. Hoje você faz mais shows no Brasil. Não tem mais vontade de se internacionalizar?”, questionou o jornalista Pedro Martins. A artista rapidamente rebateu a comparação.

“Como Anitta, ninguém fez. Mas ela quis isso. Eu não quis. Não imagino o volume de trabalho e de quantas coisas ela precisou abrir mão. Na minha visão, minha carreira internacional está consolidada, porque o que quero é ir a qualquer lugar do mundo e ter quem me ouvir. Existem outras proposições. Lotar o Madison Square em Nova York é lindo, mas nada se compara a um Maracanã cheio”, explicou Ivete.