Gkay se pronuncia após quase um mês de sumiço das redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 21/01/2023 17:48 | Atualizado 21/01/2023 17:56

"Finalmente preparada venho falar do que espero pra esse ano: Equilíbrio! Eu espero equilíbrio para me entender, para buscar evoluir, para tomar atitudes, para crescer", iniciou a influencer na legenda de algumas fotos do período em que esteve afastada das redes.





"A maioria aqui sabe que a virada do ano é um momento muito delicado pra mim, devido a ida do meu pai nesse exato dia, então é como se toda virada de ano também representasse um luto pra mim, mas além dele, também representa uma virada, uma pausa para pensar o que posso melhorar, corrigir e continuar. Creio firmemente que foi uma 'grande virada' em minha vida", afirmou.



"Hoje continuo acreditando que o tempo nos ajuda a trazer revelações, clareza e cura em muitos aspectos de nossas vidas, por isso, quero usá-lo da melhor maneira possível para ressignificar muitas coisas. Através deste episódio recente pude perceber o quanto precisava olha para mim, por isso, hoje não abra mão da minha terapia, atividade física e amigos", ponderou a influenciadora.

Por fim, Gkay agradeceu aos amigos e familiares, que estiveram presentes durante esta etapa de sua vida e aproveitou para elogiar os fãs, por respeitarem sua ausência da web. "Amo vocês e já amo 2023 que começou com uma tempestade dolorosa, porém necessária, mas acredito que no final tudo já deu certo!", concluiu.

Entenda a polêmica

No final de 2022, o humorista Fábio Porchat fez uma piada envolvendo o nome da influenciadora, durante seu discurso na premiação de Melhores do Ano, realizada no programa "Domingão do Huck", da TV Globo. Na ocasião, Porchat afirmou que Jô Soares teria preferido "nos deixar" que entrevistar Gkay, referindo-se à entrevista malsucedida da humorista para a atração comandada por Tatá Werneck.

Em resposta, a influencer, que não gostou da piada, afirmou que não sabia o que havia feito para as pessoas a "odiarem tanto" e alegou que a fala do humorista estragou sua festa de natal. No mesmo período, Gkay foi hospitalizada e pouco tempo depois decidiu afastar-se das redes sociais.