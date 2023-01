Simaria rebate críticas recebidas após sensualizar na web - Reprodução/Instagram

21/01/2023

Rio - Simaria Mendes usou as redes sociais, neste sábado, para rebater as críticas recebidas após ter sensualizado na web, publicando cliques de lingerie. No Instagram, a cantora de 40 anos não escondeu a irritação e afirmou ter sido vítima de comentários machistas, que vieram, principalmente, de outras mulheres.

"Todo mundo sabe que amo decote. Não vou esperar meus peitos caírem no chão para mostrar a vocês, tenho de mostrar enquanto está duro", iniciou ela em vídeo.

"Antigamente, quando eu ainda estava com a dupla, eu postava minhas fotos de biquíni, empoderada. E é impressionante que algumas mulheres vêm se incomodando de uma forma tão pesada com o meu corpo, que já está ficando chato", contou a irmã da sertaneja Simone.



Por fim, Simaria ressaltou ainda que suas seguidoras deveriam respeitá-la e aproveitar para praticar a empatia. "E todas as vezes que as pessoas me encontram na rua, elas quebram a cara em um nível tão violento, porque veem o quanto eu sou generosa, o quanto sou gentil, que eu tiro foto e escuto meus fãs", afirmou.



"Todos nós erramos, todos nós temos defeitos, mas também temos muitas qualidades. Então, antes de jogar pedra, procurem saber quem é a pessoa", concluiu a cantora.

