Shakira é a primeira mulher latina mais ouvida no mês no SpotifyReprodução/Instagram

Publicado 22/01/2023 21:16

Rio - Shakira segue batendo recordes com a música “Bzrp Music Sessions 53”, com colaboração do DJ e produtor Bizarrap. Após ter conquistado a marca de clipe em língua espanhola que mais rápido atingiu a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube, a cantora colombiana, se tornou a primeira mulher latina mais ouvida do mês no Spotify.

“Sou apenas uma entre milhões de mulheres que têm muito a dizer e oferecer", escreveu ela, em agradecimento.

A música é uma explícita indireta para o ex-marido da cantora, o ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, com quem foi casada por 11 anos e se separou em junho do ano passado, após descobrir que estava sendo traída pela atual namorada do jogador, Clara Chía, de 23 anos. Desde então, a cantora tem recebido grande apoio feminino.

"Mulheres de todas as raças, idades e condições, obrigada pela lealdade e suporte", completou Shakira, que disse ainda, em publicação recente, que não imaginava que "uma catarse e um desabafo chegariam ao número um do mundo aos seus 45 anos".