Publicado 22/01/2023 20:50 | Atualizado 22/01/2023 23:00

Rio - Beyoncé voltou aos palcos após quatro anos na noite deste sábado (21). Com cachê milionário, a cantora fez um show icônico em um evento privado do resort de luxo Atlantis The Royal, em Dubai. A performance, que segundo a artista foi única, contou com uma convidada mais que especial. Blue Ivy, de 11 anos, se apresentou com a mãe pela primeira vez, dividindo com ela os vocais de "Brown Skin Girl", que lhe rendeu seu primeiro Grammy, em 2021, na categoria "melhor videoclipe".

Apesar de não conter as músicas do seu último álbum, "Reinassance", o show de Beyoncé foi repleto de efeitos visuais e pirotecnia, além de muitos fogos de artifício e um show de águas. E embora tenha poucos registros da apresentação, por pedido da artista, os fãs ficaram deslumbrados nas redes sociais com o que foi divulgado, e principalmente, com a semelhança de Blue Ivy com a mãe.