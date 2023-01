Ludmilla recebe homenagem no ’Domingão com Huck’ - Reprodução/TV Globo

Publicado 22/01/2023 22:50

Rio - Após um ano de muito sucesso, Ludmilla está comemorando 10 anos de carreira e recebeu uma série de homenagens no "Domingão com Huck" deste sábado (22). Durante o programa, a cantora relembrou momentos marcantes de sua história na música, desde quando iniciou no ramo como MC Beyoncé, até ganhar o Grammy Latino, com "Numanice#2".

"Tudo que passei, todas as histórias, todos problemas, todas as vezes que pensei em parar. E hoje me tornei uma pessoa melhor do que imaginei", disse ela.

A artista foi homenageada por grandes nomes, como Alcione. "Uma mulher da pele preta, guerreira e que sabe o que faz e que vai de cabeça erguida pra cima do seu trabalho.", declarou a cantora sobre Ludmilla.







Belo também prestou homenagem a colega, e esteve no programa para a cantar a parceria dos dois, "Não vá me enganar", cantada pela primeira vez no show do "Numanice" na Sapucaí, em novembro do ano passado. "Passando aqui comemorando 10 anos de sucesso, 10 anos da sua carreira. Lembro do tempo de MC Beyoncé, do começo de tudo e acho que fiz parte dessa trajetória até os dias de hoje. Passando também pra agradecer o movimento que você está fazendo no Samba e Pagode com o 'Numanice'. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Eu sempre amei cantar com você.", declarou o artista, antes de entrar no palco para cantar com Lud.