Cristiane Torloni agradece apoio dos fãs após pai sofrer infarto do miocárdio JOAO COTTA

Publicado 23/01/2023 08:56 | Atualizado 23/01/2023 09:03

Rio - Christiane Torloni, de 65 anos, usou as redes sociais, no domingo, para agradecer o apoio dos fãs após o pai, Geraldo Matheus, de 92, ter sofrido um infarto do miocárdio. No Instagram, a atriz publicou um vídeo onde falou um pouco sobre o momento difícil que tem enfrentado.

"Oi, meus queridos. Boa tarde. Estou passando aqui para agradecer de coração as mensagens de carinho, de amor, de fé, que nós, eu e minha mãe, meu pai temos recebido. Algumas pessoas sabem que meu pai sofreu um infarto grave no dia 4 de janeiro e, a partir de ali, tem sido uma grande luta", iniciou ela no registro.

"Ele é um guerreiro e está se recuperando e, se Deus quiser, logo ele estará em casa. Minha mãe, que é um rochedo, está firme e agradecida a nós todos... Muito obrigado pelo afeto e corrente de amor", concluiu Torloni.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar novas mensagens de apoio à atriz. "Já deu tudo certo, Chris! Sr. Geraldo já, já, estará bem por completo", disse uma fã, na torcida. "Força, muita força! Eu já estou pedindo nas minhas orações", afirmou um internauta. "Saúde para seu pai e muita força para você e sua mãe", desejou uma usuária.

