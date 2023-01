Giullia Buscacio fica em choque após encontrar Justin Biebee e Hailey em restaurante - Reprodução do Instagram

Giullia Buscacio fica em choque após encontrar Justin Biebee e Hailey em restauranteReprodução do Instagram

Publicado 23/01/2023 10:44

Rio - Giullia Buscacio, de 26 anos, ficou chocada ao encontrar o cantor Justin Bieber e a mulher, Hailey, em um restaurante de Nova York, nos Estados Unidos. A atriz contou a curiosidade para os fãs através do Instagram Stories, neste domingo, e explicou o motivo de não ter pedido para tirar fotos com o casal.

"O Justin Bieber está simplesmente almoçando do nosso lado com a Hailey", começou Giullia. "Gente! Vim para o banheiro para respirar e estou chocada. Não consigo fingir naturalidade com essa situação. Eu não vou pedir fotos, porque acho desrespeitoso por eles estarem almoçando", destacou ela.

Logo depois, Buscacio filmou Justin Bieber e Hailey deixando o estabelecimento. O artista, inclusive, cumprimentou alguns funcionários do restaurante antes de sair do local.