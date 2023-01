Uau! Jade Picon bate um bolão em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Jade Picon, de 21 anos, deixou a preguiça de lado e acordou bem cedinho para se exercitar. A atriz, que dá vida à Chiara, em "Travessia", da TV Globo, treinou futevôlei nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. A influenciadora digital, inclusive, mostrou que tem bastante habilidade com a bola. Com um biquíni fio-dental, a empresária também exibiu o corpo sarado.

