Simaria posta novas fotos de ensaio sensual, vestindo body preto e botas de cano altoReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2023 22:06

Rio - Simaria, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar as fotos de um ensaio sensual que realizou. Nos cliques publicados no Instagram, a cantora surgiu vestindo nada mais que um body preto colado ao corpo, combinando a cor da peça com botas até a coxa e óculos escuros. "O foco é praticar a calma, pois é dela que nasce toda criatividade, amor, luz e toda paz", declarou a artista, na legenda.

A postagem dividiu opinião entre os seguidores de Simaria, com internautas rasgando elogios para a cantora, que fazia dupla com Simone Mendes. "Que mulher gata", disse um fã. "Linda e talentosa!", afirmou outra admiradora. Por outro lado, teve quem desaprovasse a sequência de fotos da artista: "Só tem isso pra mostrar", criticou uma pessoa. "Não estou entendendo a necessidade de tanta exposição", escreveu mais uma.



No último sábado, Simaria já havia se pronunciado em resposta aos críticos de plantão, se revoltando com comentários machistas que recebe em suas fotos. "Antigamente, quando eu ainda estava com a dupla, eu postava minhas fotos de biquíni, empoderada. E é impressionante que algumas mulheres vêm se incomodando de uma forma tão pesada com o meu corpo, que já está ficando chato", desabafou ela.

