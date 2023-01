Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom se pronuncia após ser vítima de abuso - Reprodução Internet

Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom se pronuncia após ser vítima de abusoReprodução Internet

Publicado 24/01/2023 19:47

Rio - A cantora Olívia Nobre, mais conhecida como Lily Nobre, de 20 anos, falou pela primeira vez, nesta terça-feira, após ter sido vítima de abuso sexual. A filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom foi aos Stories do Instagram para contar que está fazendo terapia para lidar com a "situação horrível" que viveu em uma festa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no início do mês.

fotogaleria

"Acho que a maioria já sabe o que aconteceu comigo. Foi uma situação horrível. Estou melhor, estou melhorando", começou a jovem, em vídeo. "Já comecei o meu tratamento psicológico. É muito importante ter uma pessoa acompanhando a gente e ajudando a gente a desabafar cada vez mais. Sempre que acontece. Não quero que a minha vida pare por essa situação", declarou ela.Lily ainda aproveitou para agradecer pelo apoio que recebeu nas redes sociais desde o ocorrido. "Eu me afastei esse tempo porque achei necessário ficar um pouco distante do Instagram e redes sociais. Não queria cair em armadilhas mentais e fazer besteiras. Queria ficar um pouco com a minha família e com as pessoas que estão me dando todo apoio e suporte possíveis no meu dia a dia. Mas estou passando para agradecer todo mundo que me mandou mensagem de carinho e preocupação. Me senti muito acolhida", afirmou.Lily Nobre prestou queixa sobre o caso no último dia 7, após ser abusada sexualmente por mais de uma pessoa. A jovem foi com amigos a uma festa em uma casa no Recreio, depois do jantar de aniversário de sua mãe, a atriz e apresentadora Adriana Bombom. A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio) e segue em investigação.