Irmã de Key Alves, Keyt Alves, mostra empatia com Bruna GriphaoReprodução

Publicado 24/01/2023 15:43

Rio - Key Alves explicou, no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (24), que entende a dor que Bruna Griphao, sua rival no 'BBB 23', está passando após sofrer com um relacionamento abusivo e que não quis debochar disso. Fora da casa, a irmã da jogadora de vôlei, Keyt Alves, reforçou a fala de sua gêmea, se sensibilizado com a situação da atriz.