Arthut Aguiar nega romance com Deolane BezerraReprodução do Instagram

Publicado 24/01/2023 09:24

Rio - Arthur Aguiar, de 33 anos, afastou os rumores de que estaria vivendo um affair com Deolane Bezerra através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. Após os dois terem sido filmados pelo influenciador digital Carlinhos Maia curtindo um passeio de lancha em Maceió, durante o aniversário de Lucas Guimarães, o campeão do "Big Brother Brasil 22" destacou que não está rolando nada entre ele e a doutora.

"Recado rápido: eu vim sozinho, estou sozinho e vou voltar para a minha casa em São Paulo sozinho. Gente, para! Meu Deus, pare de ficar criando situações onde não existe nada. Eu só vim pra o aniversário do Lucas, só isso, estamos em 2050 e vocês continuam no mesmo motivo. Vira essa chave, é só isso. Recado dado, fui", comentou.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi anunciaram o término do casamento em outubro do ano passado. O casal ficou junto durante cinco anos e tem uma filha, Sophia, de quatro anos.