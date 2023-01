Luis Navarro pede desculpas após post polêmica sobre separação de Ivi Pizzott - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2023 21:15

Rio - O ator Luis Navarro, de 33 anos, voltou a se pronunciar nas redes sociais, nesta segunda-feira, após anunciar a separação da dançarina Ivi Pizzott, com quem é pai de Kali, de 4 anos, e Zuri, de apenas 4 meses. Em postagem no Instagram, o Mark da novela "Todas as Flores", do Globoplay, se desculpou depois de ter internautas criticarem o texto em que o ator dizia ter deixado a ex-mulher para se "reconectar" consigo mesmo.

"Fui infeliz nas palavras escolhidas em minha dor e magoei, além da Ivi, muitas mulheres e famílias que vivem o abandono e suas consequências. Em respeito a essa dor que fiz esse vídeo que não me redime de nada, mas expressa o que de fato existe em meu coração. Me perdoem pelas palavras anteriores", escreveu o artista, na legenda da publicação.

No vídeo, Luis iniciou: "Eu fiz um post falando sobre a separação do meu casamento e gerou muita dor em muita gente, então quero pedir desculpas para você, Ivi, que eu amo incondicionalmente. Você, Kali e Zuri são os amores da minha vida. E eu nunca vou abandonar vocês, nunca. Eu peço desculpas para todas as mulheres pretas, todas as mulheres que ficaram tristes e indignadas com post. Não foi a minha intenção e que esse post não sirva de argumento para nenhum homem abandonar suas filhas, sua família", declarou.

"E para você que viu esse post, (essa) é a minha relação entre homem e mulher, porque eu nunca vou abandonar as minhas filhas. E a Ivi pode contar comigo para o que ela quiser, a hora que ela quiser", afirmou. "Está sendo um momento muito difícil para ambos, todos machucados, nós pretos somos linchados gratuitamente. Nós fomos abandonados pelos nossos pais e eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer e eu peço sinceras desculpas para todos os fãs que acompanham o meu trabalho, que acompanham o trabalho da Ivi. Me desculpa mais uma vez", finalizou ele.

A polêmica teve início na última sexta-feira, quando Ivi Pizzott e Luis Navarro anunciaram o fim do casamento, quatro meses depois do nascimento da filha caçula. O ator, que também esteve na novela "Boogie Oogie", deixou internautas revoltados com um texto em que afirmava ter se separado da ex-bailarina do Faustão por não estar "em sua melhor versão".

"Eu não estou bem! E não estar bem afeta em minhas relações. E as mais importantes relações são as mulheres da minha vida. Ivi, Kali e Zuri, que definitivamente são minhas prioridades, cada passo é pensando num futuro feliz pra elas", começou o artista, em postagem que foi apagada após a repercussão negativa.

"Nesse momento, não sou a melhor versão de mim, não estou sendo uma pessoa positiva e nem entregando todo o meu amor pra quem merece! Não lembro a última vez que fiquei sozinho pra refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim. Preciso me reconectar comigo para poder voltar mais forte, e talvez seja tarde, mas tudo bem", completou Navarro.