Lexa comenta posicionamento de MC Guimê sobre Gabriel no ’BBB 23’Reprodução/Globoplay

Publicado 23/01/2023 19:50 | Atualizado 23/01/2023 20:08

Rio - Lexa se pronunciou sobre o posicionamento de MC Guimê após Tadeu Schmidt repreender Gabriel Fop pelas atitudes no relacionamento com Bruna Griphao. Nesta segunda-feira (23), a cantora observou, em seu Twitter, que o marido estava mais introspectivo depois de ter afirmado que o discurso do apresentador era sobre o comportamento do modelo enquanto casal, e não sobre seu caráter.

"Seu erro foi sobre relacionamento, não tem a ver com seu jogo e seu caráter. Você é um cara gente boa e tem como provar isso. É uma nova oportunidade", disse Guimê após Gabriel ganhar a prova do "bate e volta".

Lexa então opinou sobre a postura do companheiro de forma discreta. "De todos os dias, hoje é o dia que o MC Guimê está mais quieto, falou pouco. Eu fico feliz, quero que ele pense em tudo mesmo", escreveu a artista, que já tinha condenado a atitude do modelo. "É inadmissível a forma que o Gabriel age com a Bruna", disse ela.



A cantora ressaltou seu posicionamento em outro tweet, lembrabrando suas ocupações como rainha da bateria da Unidos da Tijuca. "Mais cedo me posicionei contra o Gabriel. Achei a fala do Tadeu EXTREMAMENTE necessária! Hoje eu estava trabalhando e também tive meus compromissos como rainha de bateria… eu não tô no bbb gente, eu tô aqui fora. Tô fazendo as MINHAS coisas", afirmou.