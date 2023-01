Tia Má retira mais de 20 pedras da vesícula - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2023 18:16

Rio - Conhecida como Tia Má, Maíra Azevedo revelou para seus seguidores, nesta segunda-feira (23), que precisou passar por uma cirurgia na vesícula, retirando mais de pedras. de bom-humou, a jornalista e influenciadora publicou uma foto na cama do hospital e brincou que se tratav de um presente de aniversário, já que ela completa 42 anos na quarta-feira (25).

"Tinha uma pedra no meio do caminho", disse, citando o poema "No Meio do Caminho", de Carlos Drummond de Andrade. "Na verdade não era uma, eram várias (mais de 20) e o caminho era minha vesícula. Estava sentindo muitas dores e tinha dias que não conseguia comer", contou ela.



"Pois bem, esse meu presente de aniversário tirei o que estava me incomodando e agora estou mais organizada para seguir celebrando. Aproveitar para agradecer ao médico Bruno Dique que foi super atencioso, até mesmo quando me de um puxão de orelha reclamando da fora que estou (estava) cuidando da minha saúde! Agora tá tudo bem e já já volto com nossas lives!", escreveu Tia Má.