Sandra Annenberg - Reprodução / Instagram

Sandra AnnenbergReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2023 13:50 | Atualizado 23/01/2023 13:50

Rio - Sandra Annenberg usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para falar sobre autoconfiança. No Instagram, a jornalista de 54 anos publicou uma foto em que aparece sem maquiagem e contou que lida de forma positiva com o passar dos anos.

fotogaleria

"Cara lavada, de sono e cabelo molhado. Tenho idade: 54 anos, 7 meses e 17 dias. Conto cada um dos segundos, minutos e horas vividos. A cada dia um novo aprendizado para somar. Adoro ver o tempo passar no meu rosto, me olhar no espelho e ver as marcas da minha história. Nada a esconder, pelo contrário", afirmou Sandra na legenda do registro. "Cara lavada, de sono e cabelo molhado. Tenho idade: 54 anos, 7 meses e 17 dias. Conto cada um dos segundos, minutos e horas vividos. A cada dia um novo aprendizado para somar. Adoro ver o tempo passar no meu rosto, me olhar no espelho e ver as marcas da minha história. Nada a esconder, pelo contrário", afirmou Sandra na legenda do registro.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para elogiar a jornalista. "Maravilhosa no sentido mais amplo da palavra", disse uma usuária. "Elegante como sempre!", opinou outro. "Carisma ímpar!", pontuou uma internauta.

Atualmente, Sandra apresenta o programa "Globo Repórter", da TV Globo e é casada com o colega de profissão, Ernesto Paglia, desde 1994. Os dois são pais de Elisa, de 19 anos, que mora nos Estados Unidos.