Leonardo e a mulher, Poliana Rocha - Reprodução / Instagram

Leonardo e a mulher, Poliana RochaReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2023 13:15

Rio - Poliana Rocha, de 46 anos, usou as redes sociais, na noite de domingo, para responder perguntas dos seguidores e aproveitou para explicar o motivo de ter perdoado as traições do marido, o cantor Leonardo. Durante a interação realizada no Instagram, a empresária admitiu ter escolhido "lutar" pela própria família.

fotogaleria

"Como você perdoou as traições do Leo?", quis saber uma fã. "A vida é feita de escolhas! Eu escolhi lutar e manter a minha família", afirmou ela. Os dois estão juntos desde 1995 e são pais de Zé Felipe, de 24 anos.

Recentemente, Poliana foi questionada sobre seu bom relacionamento com a nora, Virginia Fonseca. "Nunca brigamos! Graças a Deus temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito! Amo muito ela", declarou, na ocasião.