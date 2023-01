Fátima Bernardes mostra aula de ioga com tecido - Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes mostra aula de ioga com tecidoReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2023 16:39

Rio - Fátima Bernardes usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para publicar uma foto de uma aula de ioga com tecido. No registro compartilhado no Instagram, a apresentadora de 60 anos impressiona os fãs ao mostrar sua flexibilidade durante o treino. A jornalista aproveitou para revelar que não foi tão fácil praticar a atividade física.

fotogaleria

"Adoro desafios. Hoje fiz uma aula de ioga com tecido. Foi muito difícil pra mim. Pensei em desistir. Mas o acolhimento da professora e o olhar de 'você consegue' de quem estava ao meu lado me fizeram terminar a aula. E aí… Uma alegria tomou conta de mim", contou a apresentadora do "The Voice Brasil", na legenda da foto tirada por sua professora.

Nos comentários, fãs e amigos elogiaram Fátima e incentivaram a comunicadora a seguir se exercitando: "Demais", escreveu Fernanda Gentil. "Arrasou!", disse Monalisa Perrone. "Deve ser uma delícia. Continue", torceu uma seguidora.

Confira: