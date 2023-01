Karoline Lima faz desabafo sobre saudades da filha, que está na Europa com o pai, o jogador Éder Militão - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2023 17:21

Rio - Karoline Lima fez um desabafo, nesta segunda-feira, sobre a viagem de sua filha, Cecília, de seis meses, à Espanha. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora de 26 anos confessou o desânimo que tem sentido por causa da distância da herdeira, que está com o pai, o jogador Éder Militão, do Real Madrid.

"Hoje a minha energia está lá embaixo, dias e dias né. A Cecília ia voltar para casa hoje, mas não vai. Ela ainda está no exterior e eu não sei exatamente o dia que ela volta, vai passar mais um tempo lá. Mas assim que eu souber eu compartilho com vocês. E eu estou com o coração apertado demais, mas é isso que eu tenho pra falar para vocês", disse a famosa.

Recentemente, Karoline foi sincera ao comentar o momento que tem vivido nas redes sociais, explicando um sumiço da internet. "Eu nunca aproveitei, eu nunca entrei de cabeça, eu nunca senti a paz do lugar, da energia do lugar. Mas isso é muito incrível assim, é muito sensacional meio que desapegar, sabe, e só estar inteira de corpo, alma e coração. Eu estou muito feliz e é gostoso de falar isso, né? Mas eu estou muito feliz e pretendo continuar, sabe, parar de ver coisa. É por isso que eu estou 'off', desculpa, pela minha saúde mental, pela minha vida, pela minha paz. E é muito bom estar fazendo isso por mim mesma", declarou a influenciadora.