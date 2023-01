Thaynara OG cai no samba na quadra da Estácio de Sá

Rio - A influenciadora digital Thaynara OG participou do ensaio da escola de samba Estácio de Sá, na quadra da agremiação, na noite desta segunda-feira. Maranhense, Thay é embaixadora da escola, que vai falar sobre o São João do Maranhão com o enredo "São João, São Luís, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração".

Thayanara mostrou todo seu samba no pé na quadra da agremiação e atraiu olhares com um top e uma saia bem curtinha. A influenciadora também posou para fotos ao lado da rainha de bateria Nathalia Hino e da passista Larissa Reis. A Estácio de Sá desfila pela Série Ouro e seu carnavalesco é Mauro Leite.

Relatar erro