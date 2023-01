Vivian Linhares, de 24 anos, é apontada como novo affair de Rafael Cardoso - Reprodução Internet

Vivian Linhares, de 24 anos, é apontada como novo affair de Rafael CardosoReprodução Internet

Publicado 24/01/2023 08:45

Rio - O ator Rafael Cardoso, de 37 anos, foi flagrado aos beijos com a influenciadora digital Vivian Linhares , de 24, durante um passeio no shopping, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. Antes disso, o casal já havia sido visto em um festival de música, no último final de semana. E o artista também postou, nos Stories, do Instagram, um vídeo em que aparece ao lado da moça.

fotogaleria

Mas quem é Vivian Linhares? Vivian tem 24 anos e é natural de Curitiba, no Paraná. Ela é modelo e também trabalha como influenciadora digital. A jovem tem mais de 170 mil seguidores no Instagram e mais de 2,7 milhões no TikTok. Por lá, ela costuma fazer vídeos reagindo a situações inusitadas do cotidiano. Vivian também tem o costume de postar fotos sensuais e seus treinos na academia.

Rafael Cardoso foi casado com Mari Bridi por 15 anos. Eles anunciaram a separação em dezembro do ano passado. O ex-casal tem dois filhos, Aurora, de 8, e Valentim, de 4.