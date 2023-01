Bianca Andrade adere à moda - Reprodução do Instagram

Bianca Andrade adere à modaReprodução do Instagram

Publicado 24/01/2023 14:41 | Atualizado 24/01/2023 14:46

Rio - Bianca Andrade revelou para os seus seguidores qual tem sido sua estratégia para lidar com as mensagens de ódio que recebe em suas redes sociais. A empresária contou que se inspira em outras mulheres famosas e que voltou a fazer terapia.

"Na minha trajetória, em si, nunca tive muita escolha. Sempre duvidaram da minha personalidade, da minha verdade, do meu bom coração. Desde o início. Foi quando decidi estudar perfis de mulheres poderosas que eu me identificava, para me inspirar em como lidar da melhor maneira (Anitta, Kardashians, Hebe, Michelle Obama, Beyoncé e muitas outras). Foi uma estratégia que funcionou para mim. Hoje consigo converter as críticas em espaços para debates, como na maternidade, por exemplo, em que o público machista vem com 5 pedras nas mãos. Sempre rebato com maturidade e informação", escreveu ela.

A ex-BBB acrescentou em seguida que escolheu voltar a fazer terapia para aprender a lidar com as críticas. "Voltei a fazer neste ano. Autoconhecimento nessas horas é uma ferramenta poderosa", completou.