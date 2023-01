Marcus Buaiz e os filhos - Reprodução do Instagram

Marcus Buaiz e os filhosReprodução do Instagram

Publicado 24/01/2023 10:44

Rio - Marcus Buaiz, de 43 anos, viveu momentos de tensão na última semana após o jatinho em que estava com os filhos, José Marcus, 11 anos, e João Francisco, de 9, frutos do seu casamento com Wanessa Camargo, de 40, precisar fazer um pouso de emergência. O empresário explicou que a aeronave sofreu uma despressurização, quando existe mais ar saindo do que entrando no avião, durante uma ponte aérea de Vitória para São Paulo.

"O piloto olhou para trás e disse: 'Apertem os cintos que vamos descer'. Foi uma despressurização no voo de Vitória a São Paulo. Tivemos que fazer um pouso no meio do caminho. Foi uma descida rápida, brusca, com aquele frio na barriga. Colocamos máscara e descemos de altitude rapidamente. É um susto muito grande, mas foi tudo feito com segurança, da melhor forma possível. As crianças ficaram de boa, nem sentiram muito o que estava acontecendo. Foi mais eu e a babá que sentimos. Nessas horas, os minutos parecem horas", afirmou Marcus em entrevista à Quem.