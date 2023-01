Regiane Alves brinca com semelhança com aluna da USP acusada de golpe - Reprodução/Twitter

Publicado 24/01/2023 13:45

Rio - Regiane Alves se divertiu com uma comparação feita por internautas. A atriz, de 44 anos, respondeu aos comentários sobre sua semelhança com Alicia Muller Veiga, estudante de medicina da USP acusada de roubar o dinheiro da formatura da própria turma.

Em uma publicação no Twitter, a artista, que está atualmente vive Clara, em "Vai na Fé", novela das sete da TV Globo, brincou que não tinha nada a ver com o caso. "Reforçando aqui que não tenho nada a ver com essa história de dinheiro de formatura da USP", escreveu ela.

Nas redes sociais, o público apontou a semelhança. "Gente, agora eu acho que ela é sua gêmea", disse um internauta. "Confesso que a primeira vez que eu vi a foto, achei que era", contou outra.