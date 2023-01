Jorge mostra as primeiras fotos da filha Luisa, fruto de seu relacionamento com Rachel Boscatti - Reprodução do Instagram

Publicado 24/01/2023 15:29 | Atualizado 24/01/2023 15:36

Rio - Jorge, da dupla com Mateus, explodiu o fofurômetro ao mostrar as primeiras fotos da filha, Luisa, através de uma publicação no Instagram, nesta terça-feira. A bebê, que nasceu nesta segunda-feira, é fruto do relacionamento do cantor com Rachel Boscatti. "Bem-vinda, Luisa!", dizia a legenda.

Amigos e fãs do casal reagiram à publicação. "Ah, que coisa linda Deus abençoe sempre vocês. E bem-vinda, Luisa", comentou Matheus e Kauan. "Que essa princesa cresça com muita saúde", desejou um internauta. "Parabéns pela família linda", disse outro. "Que Deus abençoe esse novo ser, com muita saúde e alegrias! Parabéns, papai e mamãe", destacou uma terceira pessoa.

Além de Luisa, o casal já é papai de Sara, de 1 ano e 8 meses. O cantor ainda é pai de Davi, de 6 anos, fruto de seu antigo casamento com Iná Freitas.