Mel Maia fala sobre fidelidade em namoro com MC Daniel - Reprodução/Instagram

Mel Maia fala sobre fidelidade em namoro com MC DanielReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2023 22:42

Rio - Mel Maia usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para falar sobre seu relacionamento com MC Daniel. Em vídeo nos Stories do Instagram, a atriz de 18 anos deixou bem claro que acredita na fidelidade do namorado e mandou um recado para as pessoas que estão interessadas no funkeiro.

fotogaleria

"Gente, só pra avisar que o meu namorado é 100% fiel. Então, não adianta tentar. Não adianta, porque ele é 100% fiel e 100% da Memel", declarou ela, que está no ar como a Guida da novela "Vai na Fé", da TV Globo. Agarrada com o rapaz, Mel ainda afirmou que está tranquila mesmo com as mensagens que Daniel recebe pelas redes sociais: "Quer tentar? Tudo bem, mas vai passar a maior vergonha", completou.

Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro em novembro do ano passado, após meses de suspeitas e vídeos juntos rodando a internet. Recentemente, os namorados usaram as redes sociais para mostrar que decidiram fazer pijamas personalizados, com estampas de coração e fotos do rosto de cada um.