Publicado 24/01/2023 20:28

Rio - Gil do Vigor usou suas redes sociais, nesta terça-feira (24), para compartilhar um clique do quadro negro da sua aula do doutorado. O economista está de volta à Califórnia para seguir seus estudos na Universidade de Davies e mostrou a aula em seu Twitter. Em seu Instagram, o ex-BBB reproduziu a foto no Story e escreveu: "Aula de hoje. Emocionado com esta aula. Equilíbrio geral. Bora!"

Seus seguidores no Twitter se impressionaram com o clique e responderam mensagens como: "O Gil tá lascado!", "chocado que o resultado parece que voltou pro começo", "Gil mostra a eles que já existe quadro branco" e "amando o fato de eu tá entendendo esse trem. obrigado matemática por ser uma linguagem universal".

Em outras respostas o ex-BBB respondeu seus fãs, e quando foi perguntado: "Gil, é muito difícil derivar e integrar em english?", disse em tom de brincadeira: "Hahahaha é a mesma coisa". Em outro comentário, um internauta escreveu: "Aulas assim dão aquela sensação de que somos os gênios kkk", e Gil respondeu: "Exato kkkkk e acho que somos mesmo, não do conhecimento mas do esforço e da dedicação!"