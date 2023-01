Luciana Gimenez surge em vídeo para comentar primeiros momentos depois de sofrer acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2023 16:03

Rio - Quase duas semanas após o acidente que levou a quatro fraturas na perna, Luciana Gimenez desabafou em seu Story sobre sua recuperação. A apresentadora estava andando de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, quando passou pelo episódio que a levou para a mesa de cirurgia. Nesta terça-feira (24), Luciana compartilhou com seus seguidores um registro da sua perna, ainda roxa, e a quantidade de remédios que está tomando.

Na foto, a apresentadora escreveu: "Torcendo para que eu esqueça algum dia o quanto isso tá doendo...". Aos 53 anos, a ex-modelo recebeu alta no dia 13 de janeiro, mas ainda passa pelo processo de recuperação. Luciana também compartilhou na última semana registros do resgate e do passeio na neve, enquanto refletia sobre o que passou.