Publicado 24/01/2023 19:55

Rio - Brunna Gonçalves causou polêmica entre os seguidores, nesta terça-feira, ao declarar seu voto pela eliminação de Gustavo, no primeiro paredão do "BBB 23". Ex-participante da edição passada, a dançarina explicou que enxerga o empresário como uma possível planta no reality show da TV Globo, ou seja, alguém que não se destaca no programa.

"Acho que depois desse Jogo da Discórdia quem ter que ser eliminado é o Gustavo. Talvez ele não renda tanto no jogo!", disse a mulher de Ludmilla, em postagem no Twitter.



No entanto, a postagem desagradou alguns internautas, que lembraram a postura de Brunna no "BBB 22" para criticar a fala da artista. "E você entende de render algo? [risos] Fala sério! Ele já rendeu em um dia mais que você no jogo todo", comentou uma pessoa. "A maior planta de todas foi você, sai daí! Nem se ele quisesse, seria planta. Já teve mais enredo do que você em quase 3 meses", disparou outro usuário da rede social.



Gustavo e Key Alves disputam o paredão da semana contra Fred Nicácio e Marília. A dupla mais votada irá para o quarto secreto, nesta terça-feira, e o público terá até quinta-feira para escolher qual participante vai deixar a casa em definitivo.