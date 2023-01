Angela Basset como a Rainha Ramonda em ’Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’ - IMDb

Publicado 24/01/2023 17:04 | Atualizado 24/01/2023 17:09

Rio - Mesmo se não ganhar, Angela Basset já fez história no Oscar. A atriz, de 64 anos, se tornou a primeira pessoa indicada ao maior prêmio do cinema internacional pela atuação em um filme da Marvel. Indicada na categoria de "melhor atriz coadjuvante" por seu papel como a Rainha Ramonda em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", a artista também foi a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ser indicada ao Oscar pela atuação em um filme de super-herói. Os outros dois a conquistarem esse feito foram Heath Ledger por "Batman: O Cavaleiro das Trevas", em 2009, e Joaquin Phoenix por "Coringa", em 2020 – e ambos venceram o prêmio.

Basset está sendo indicada pela segunda vez ao Oscar. A primeira foi em 1994, quando ela concorreu ao prêmio de "melhor atriz" por sua atuação na cinebiografia "Tina - A Verdadeira História de Tina Turner". Essa também não é a primeira vez que o filme do herói de Wakanda recebe indicações ao Oscar.

Lançado em 2018, "Pantera Negra", primeiro filme da franquia, alcançou feitos históricos ao receber sete indicações da Academia, sendo o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar de "Melhor Filme". O longa saiu da premiação com três estatuetas: "Melhor Trilha Sonora Original", "Melhor Figurino" e "Melhor Design de Produção", sendo as últimas duas categorias conquistadas pela primeira vez por uma mulher negra.

Em "Wakanda Para Sempre", Angela Basset ganha mais protagonismo porque o ator que interpretava seu filho, Chadwick Boeseman, morreu em 2020, antes da gravação do segundo filme. Por consequência, seu personagem, o Rei T'Challa e dono do manto do Pantera Negra, também morre na trama. E isso faz com que Ramonda assuma o trono, ao mesmo tempo que precisa lidar com o luto.