Publicado 24/01/2023 15:18

São Paulo, 24 (AE) - A corrida pelo Oscar de 2023 começou oficialmente na manhã desta terça-feira, 24, quando os atores Riz Ahmed e Allison Williams anunciaram os indicados de 23 categorias. A cerimônia de entrega da cobiçada estatueta dourada acontece no dia 12 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA). O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo lidera a corrida com 11 indicações.

E um dos mais prováveis vencedores deverá ser Steven Spielberg, que conseguiu sua nona indicação como melhor diretor, por Os Fabelmans, mesmo número conquistado por Martin Scorsese - o recordista continua sendo William Wyler, com 12.Se vencer, receberá seu terceiro Oscar e entrará para o seleto grupo com igual conquista, formado apenas por William Wyler e Frank Capra - o campeão continua John Ford, com quatro vitóriasE, com a confirmação de Os Fabelmans na lista dos concorrentes a melhor filme, Spielberg, que é um dos produtores, soma 12 indicações nesta categoria, aumentando seu recorde - no ano passado, com West Side Story, ele se tornou recordista entre produtores independentes, ou seja, não ligado a um grande estúdio.Tornou-se também o primeiro diretor a ser indicado ao Oscar em seis décadas diferentes. A primeira foi por Contatos Imediatos do Terceiro Grau, em 1978. Na sequência vieram Os Caçadores da Arca Perdida (1981) e ET: O Extraterrestre (1982); depois A Lista de Schindler (1993) e O Resgate do Soldado Ryan (1998); Munique, em 2005; Lincoln, em 2012, West Side Story, no ano passado, e agora, com Os Fabelmans.Nada de Novo no FrontAvatar: O Caminho da ÁguaOs Banshees de InisherinTriângulo da TristezaElvisTudo em Todo o Lugar ao Mesmo TempoOs FabelmansTárTop Gun: MaverickEntre MulheresRuben Ostlund, por O Triângulo da TristezaTodd Field, por TárDan Kwan e Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo TempoMartin McDonagh, por Os Banshees de InisherinSteven Spielberg, por Os FabelmansAustin Butler, por ElvisColin Farrell, por Os Banshees de InisherinBrendan Fraser, por A BaleiaPaul Mescal, por AftersunBill Nighy, por LivingCate Blanchett, por TarAna de Armas, por BlondeAndrea Riseborough, por To LevinMichelle Williams, por Os FabelmansMichelle Yeoh, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo TempoBrendan Gleeson, por Os Banshees de InisherinJudd Hirsch, por Os FabelmansBarry Keoghan, por Os Banshees de InisherinKe Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo TempoBrian Tyerre Henry, por PassagemAngela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda para SempreHong Chau, por A BaleiaKerry Condon, por Os Banshees de InisherinJamie Lee Curtis, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo TempoStephanie Hsu, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo TempoTodd Field, por TárTony Kushner e Steven Spielberg, por Os FabelmansDan Kwan e Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo TempoMartin McDonagh, por Os Banshees de InisherinRuben Östlund, por O Triângulo da TristezaNada de Novo no Front, de Edward Berger, Ian Stokell e Lesley PatersonGlass Onion: Um Mistério Knives Out, de Rian JohnsonLiving, de Kazuo IshiguroTop Gun, de Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrieEntre Mulheres, por Sarah PolleyNada de Novo no Front (Alemanha)Close (Bélgica)Argentina, 1985 (Argentina)EO (Polônia)The Quiet Girl (Irlanda)Pinóquio de Guillermo del ToroMarcel the Shell With Shoes OnGato de Botas 2: O Último PedidoRed: Crescer é uma FeraA Fera do MarAll the Beauty and the BloodshedAll That BreathesA House Made of SplintersVulcões: A Tragédia de Katia e Maurice KrafftNavalnyCarter Burwell, por Os Banshees de InisherinSon Lux, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo TempoHildur Guðnadóttir, por Entre Mulheres (Women Talking)Justin Hurwitz, por BabilôniaJohn Williams, por Os FabelmansRyan Coogler, Ludwig Göransson, Rihanna, e Tems, por Lift Me Up, de Pantera Negra: Wakanda para SempreThis is a Live, por David Byrne, Ryan Lott e MitskiLady Gaga e Michael "BloodPop", por Hold My Hand, de Top Gun: MaverickM. M. Keeravani & Chandrabose, por Naatu Naatu, de RRRDiane Warren, por Applause, de Tell It Like a WomanRoger Deakins, por Império da LuzJames Friend, por Nada de Novo no FrontDarius Khondji, por Bardo, Falsa Crônica de Algumas VerdadesFlorian Hoffmeister, por TárMandy Walker, por Elvis.